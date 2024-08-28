Срочный запрос Киева: как Украина намерена усилить ПВО и получить F-16 через НАТО

Полковник ВС РФ Михаил Ходарёнок сообщил, что Киев обратился с просьбой к блоку НАТО о расширении помощи ВСУ. По его словам, Украина срочно созвала заседание Украина — НАТО, чтобы обсудить "актуальные вопросы". Встреча запланирована на сегодня и пройдёт на уровне дипломатов и Минобороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 августа созвал экстренное заседание по просьбе Киева. Как предполагает Ходарёнок, этот запрос связан с массированными ударами ВС России и сложной обстановкой на фронте.

Известно, что заседание пройдёт без участия первых лиц государств: обсуждение вопросов ограничится уровнем дипломатов и министров. Вероятно, Киев попросит у членов НАТО дополнительные ЗРК и радиолокационные системы, а также средства автоматизации управления ПВО. Особое внимание будет уделено тому, что ПВО Украины не продемонстрировала достаточной эффективности при отражении ударов со стороны ВКС РФ и действий ВМФ. Помимо поставок ПВО, Киев, вероятно, запросит необходимое количество зенитных ракет — не менее двух боекомплектов на батарею или дивизион.

Кроме того, Украина наверняка обратится с просьбой увеличить поставки РЭБ, особенно тех, что предназначены для создания помех системе глобального позиционирования РФ, с целью снижения эффективности высокоточного оружия. Также можно ожидать, что Киев потребует ускорить и увеличить поставки F-16. Вполне вероятно, будет обсуждаться привлечение к боям пилотов из иностранных государств.

С учётом тяжёлой ситуации для ВСУ в районе Покровска, украинская сторона, возможно, снова попросит ускорить поставки бронемашин всех типов, САУ, РСЗО, боеприпасов к миномётам, артиллерии, мин. При этом, по мнению Ходарёнка, подобные просьбы со стороны Киева будут сопровождаться чрезмерными эмоциями, возможно, даже слезами, и выражаться если не на повышенных тонах и со скандалом, то близко к этому. Фразы типа "видите, как нам тяжело" будут, вероятно, звучать в каждом выступлении политиков и военных Киева.

Основной посыл к представителям Запада сведётся к следующему: "Украина потерпит поражение, если не получит помощь в необходимых объёмах". Это будет подано как "гибель евроатлантической цивилизации под натиском орд с Востока".

Фото: commons.wikimedia.org/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)