Пентагон: США сохранят ограничения на удары ВСУ по российской территории

США не намерены отменять запрет на нанесение ударов ВСУ вглубь РФ с использованием американского оружия. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
"Наша политика неизменна. Киев может использовать помощь США для самообороны от трансграничных атак, а также для ответного огня", — подчеркнул Райдер.
Ранее Владимир Зеленский сравнил переговоры о нанесении ударов ВСУ оружием Запада по российской территории с игрой в пинг-понг. По его мнению, западные политики избегают обсуждения этого вопроса. Ранее Politico сообщала, что Украина планирует представить Штатам список целей в РФ для ударов дальнобойным оружием. Киев использует этот список, чтобы попытаться убедить Америку снять ограничения.
По данным источников, список привезут в Вашингтон министр Умеров и глава ОП Ермак. Пока неясно, с кем они планируют встретиться. Отмечается, что во время предыдущих визитов украинские чиновники встречались с Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном
Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.
Reuters: Южная Корея ужесточит позицию против мессенджера Telegram
Южная Корея решила усилить меры по отношению к Telegram из-за распространения незаконного контента, пишет Reuters. Президент Юн Сок Ель потребовал усиления расследования преступлений сексуального характера, которые активно распространяются посредством мессенджера, включая фото и видео с участием кореянок.
Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати
Певица Ольга Орлова откровенно ответила на вопрос о том, почему собаке можно спать в её кровати, а дочке нет.
Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома
Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.