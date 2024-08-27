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Пентагон: США не снимут ограничения на удары ВСУ вглубь РФ
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Пентагон: США сохранят ограничения на удары ВСУ по российской территории

Пентагон: США не снимут ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

США не намерены отменять запрет на нанесение ударов ВСУ вглубь РФ с использованием американского оружия. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

"Наша политика неизменна. Киев может использовать помощь США для самообороны от трансграничных атак, а также для ответного огня", — подчеркнул Райдер.

Ранее Владимир Зеленский сравнил переговоры о нанесении ударов ВСУ оружием Запада по российской территории с игрой в пинг-понг. По его мнению, западные политики избегают обсуждения этого вопроса. Ранее Politico сообщала, что Украина планирует представить Штатам список целей в РФ для ударов дальнобойным оружием. Киев использует этот список, чтобы попытаться убедить Америку снять ограничения.

По данным источников, список привезут в Вашингтон министр Умеров и глава ОП Ермак. Пока неясно, с кем они планируют встретиться. Отмечается, что во время предыдущих визитов украинские чиновники встречались с Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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