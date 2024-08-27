Дудаев: Противник распространяет фейки о спецназе "Ахмат" из-за неудач ВСУ на фронте

Министр по нацполитике и информации ЧР Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале о возрастании числа фейков о спецназе "Ахмат".

"Провокаторы, проигравшие в бою, пытаются распространять сказки в инфополе", — написал Дудаев.

В своём видеообращении министр уточнил, что фейки "искусственно монтируются, они любительского уровня". Чаще всего целью таких вбросов становится командир спецназа Апти Алаудинов. По словам Дудаева, эти сообщения призваны создать впечатление, что бойцы "Ахмата" якобы отступают и сдаются в плен.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов отметил, что боевики ВСУ в плену пытаются выдавать себя за мирных — поваров, водителей и прочих. Однако контент в их гаджетах опровергает это.

"Они все мародёры для нас, как и остальные, ещё не успевшие сюда заехать с той стороны", — отметил Алаудинов.

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