Сладков из Шебекино: Никакого прорыва ВСУ не произошло

Репортёр Александр Сладков в Telegram-канале сообщил о текущей ситуации в Шебекино Белгородской области.

"Сгонял в Шебекино посмотреть, как идёт "прорыв ВСУ через погранпункт Гоптовка-Нехотеевка". ВСУ пугают: "Прорываемся!" На самом деле относительно тихо", — написал Сладков.

Он отметил, что город выглядит ухоженно и "повреждения от обстрелов ВСУ стараются сразу ликвидировать". Военкор добавил, что на улицах нет военных или гражданских, они "не выглядывают из-под кустов, не дежурят на блокпостах". По его словам, слышна только канонада.

"Но никакого прорыва. Украинцы брешут", — резюмировал Сладков.

Ранее о попытке ВС Украины прорваться через границу в Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что ситуация сложная, но контролируемая, ссылаясь на данные МО РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)