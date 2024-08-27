Сладков из Шебекино: Никакого прорыва ВСУ не произошло

Репортёр Александр Сладков в Telegram-канале сообщил о текущей ситуации в Шебекино Белгородской области.
"Сгонял в Шебекино посмотреть, как идёт "прорыв ВСУ через погранпункт Гоптовка-Нехотеевка". ВСУ пугают: "Прорываемся!" На самом деле относительно тихо", — написал Сладков.
Он отметил, что город выглядит ухоженно и "повреждения от обстрелов ВСУ стараются сразу ликвидировать". Военкор добавил, что на улицах нет военных или гражданских, они "не выглядывают из-под кустов, не дежурят на блокпостах". По его словам, слышна только канонада.
"Но никакого прорыва. Украинцы брешут", — резюмировал Сладков.
Ранее о попытке ВС Украины прорваться через границу в Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что ситуация сложная, но контролируемая, ссылаясь на данные МО РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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