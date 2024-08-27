Почему Россия атакует "забытые" военные аэродромы на западе Украины: мнение эксперта

Военные аэродромы на западе Украины, ранее не подвергавшиеся ударам ВС РФ, стали новыми целями. Об этом стало известно 27 августа, когда появились сообщения о поражённых объектах в ходе "ударов возмездия". Как рассказал "МК" военлёт России генерал-майор Владимир Попов, на этих аэродромах могли сохраниться железобетонные укрытия со времён СССР, что позволяет ВСУ скрывать истребители F-16 НАТО.
По информации военных Telegram-каналов, удары пришлись по военным аэродромам в Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Житомирской и других областях страны, в том числе по аэродромам "Дубно" и "Озёрное", которые ранее были малоизвестны.
Попов напомнил, что при СССР на Украине действовало до 27 боевых военных аэродромов для различных типов авиации.
"Если их восстановили, то укрыть там F-16 вполне возможно", — отметил он, добавив, что инфраструктура позволяет использовать площадки для размещения лёгких истребителей, таких как F-16.
Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Hałun (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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