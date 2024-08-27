Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что из-за отчаяния киевский режим может приказать ВС сражаться в Донецкой Республике до последнего, чтобы выиграть время для создания обороны на западном берегу Днепра. Об этом он заявил Dialogue Works.
"Есть мнение, что Киев отдаст приказ оставшимся на Донбассе силам ВСУ сражаться до последней капли крови, чтобы задержать ВС РФ, пока пытаются выстроить линию обороны на западном берегу Днепра", — сказал Риттер.
В то же время обозреватель Лукаш Марек в статье для Seznam Zprávy прогнозирует, что ВС РФ продолжат наступление и будут оказывать серьёзное давление на оборону ВСУ. Он подчеркнул, что Москва обладает преимуществом в численности войск и вооружений, что позволяет ей усилить наступательные действия.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва и Киев по итогу договорятся. По его словам, Украина отказалась от переговоров по указанию Америки, и теперь предстоит исправить эту ошибку.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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