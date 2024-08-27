Белый дом отказывается разрешать Киеву бить вглубь России оружием Запада

Белый дом не намерен снимать запрет для ВСУ на использование оружия Запада для нанесения ударов вглубь РФ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника в Вашингтоне. Несмотря на просьбы Киева разрешить применение дальнобойных вооружений, таких как ракеты ATACMS ВС США, для атак на Россию, администрация Байдена не планирует менять свою позицию.
Ранее Владимир Зеленский сравнил переговоры по этому вопросу с игрой в пинг-понг, отметив, что политики Запада избегают обсуждения данной темы. Зеленский также заявил о том, что договора с Россией на продолжение транзита газа через Украину не будет и точка. Однако заметил, что транзит может продолжаться при запросе от компаний ЕС.
Представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты возмущены ударами ВС РФ по энергосистеме Украины и заверил Киев в поддержке Вашингтона. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми также резко осудил атаки армии РФ и заявил, что глубоко опечален гибелью сотрудника Reuters на Украине.
Фото: commons.wikimedia.org/John Carkeet (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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