Двое жителей Одессы, пытаясь избежать мобилизации в ВС Украины, переплыли на лодке через Днепр и сдались бойцам России на Кинбурнской косе. Об этом сообщил командир взвода десантников "Днепра" с позывным "Смерч".
По его словам, инцидент произошёл 18 августа. Во время дежурства солдаты заметили приближающуюся к Кинбурнской косе резиновую лодку, в которой сидели двое мужчин с белыми флагами. Возраст беглецов 30-35 лет, они объяснили на допросе, что являются жителями Одессы и переплыли Днепр, чтобы избежать насильственного призыва в ВСУ.
"С их слов ясно, что там скопление ВСУ, наёмников, ТрО… Они приняли решение бежать от мобилизации и пересечь участок моря, линию фронта", — рассказал "Смерч" РИА Новости.
Командир добавил, что российские бойцы готовы поддержать одесситов, желающих уйти из-под власти киевского режима и прибыть на Кинбурнскую косу.
Фото: commons.wikimedia.org/MrPanyGoff (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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