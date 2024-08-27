Двое жителей Одессы, пытаясь избежать мобилизации в ВС Украины, переплыли на лодке через Днепр и сдались бойцам России на Кинбурнской косе. Об этом сообщил командир взвода десантников "Днепра" с позывным "Смерч".

По его словам, инцидент произошёл 18 августа. Во время дежурства солдаты заметили приближающуюся к Кинбурнской косе резиновую лодку, в которой сидели двое мужчин с белыми флагами. Возраст беглецов 30-35 лет, они объяснили на допросе, что являются жителями Одессы и переплыли Днепр, чтобы избежать насильственного призыва в ВСУ.

"С их слов ясно, что там скопление ВСУ, наёмников, ТрО… Они приняли решение бежать от мобилизации и пересечь участок моря, линию фронта", — рассказал "Смерч" РИА Новости.

Командир добавил, что российские бойцы готовы поддержать одесситов, желающих уйти из-под власти киевского режима и прибыть на Кинбурнскую косу.

Фото: commons.wikimedia.org/MrPanyGoff (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)