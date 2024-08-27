ВС России освободили село Мемрик к югу от дороги Покровск — Карловка, что привело к ускорению продвижения на Покровском направлении. Согласно данным Telegram-канала "Донецкий стрингер", с этой трассы между Мемриком и Селидово ВСУ запускали ракеты из РСЗО HIMARS по Донецку.
Советник Пушилина Игорь Кимаковский ранее сообщил о продвижении подразделений ВС РФ в районе Карловского водохранилища и на угледарском участке. Пока командование ВСУ перекидывает силы к приграничью РФ, на Покровском направлении украинцы ежедневно теряют часть территорий, пишет "Рыбарь".
За несколько дней ВС РФ удалось продвинуться на ранее оккупированной части ДНР, заняв большую часть Новогродовки и освободив ряд населённых пунктов. На северном фланг бои на юго-восточной окраине Гродовки. К юго-западу ВС РФ наступают на позиции ВСУ в Красном Яре — в случае взятия Николаевки вокруг Гродовки сформируется "полукотел".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Глава ХДС Мерц предложил ввести ЧС в ФРГ для высылки мигрантов
Фридрих Мерц, лидер ХДС и крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, предложил объявить режим ЧС, чтобы упростить высылку мигрантов. Это предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.
Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.