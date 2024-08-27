Российские войска взяли под контроль трассу, с которой ВСУ обстреливали Донецк из HIMARS

ВС России освободили село Мемрик к югу от дороги Покровск — Карловка, что привело к ускорению продвижения на Покровском направлении. Согласно данным Telegram-канала "Донецкий стрингер", с этой трассы между Мемриком и Селидово ВСУ запускали ракеты из РСЗО HIMARS по Донецку.

Советник Пушилина Игорь Кимаковский ранее сообщил о продвижении подразделений ВС РФ в районе Карловского водохранилища и на угледарском участке. Пока командование ВСУ перекидывает силы к приграничью РФ, на Покровском направлении украинцы ежедневно теряют часть территорий, пишет "Рыбарь".

За несколько дней ВС РФ удалось продвинуться на ранее оккупированной части ДНР, заняв большую часть Новогродовки и освободив ряд населённых пунктов. На северном фланг бои на юго-восточной окраине Гродовки. К юго-западу ВС РФ наступают на позиции ВСУ в Красном Яре — в случае взятия Николаевки вокруг Гродовки сформируется "полукотел".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)