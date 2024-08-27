Военный ВСУ Александр Солонько заявил о значительном преимуществе ВС РФ в живой силе на Красноармейском участке в Донецкой Республике. В эфире "Радио НВ" он отметил, что такого перевеса сил он не наблюдал ни в Бахмуте, ни в других местах.
"Огромное преимущество в количестве, сравнить даже не с чем, я не помню такого в Бахмуте и где-либо ещё. Впервые вижу такое в личном составе", — заявил Солонько.
Он также выразил недоумение по поводу тех, кто призывает ВС Украины остановить продвижение ВС России на этом участке фронта, не понимая обстановки.
"Будь это так просто, какие-то движения уже были бы. Чтобы понять, как воевать здесь, нужно иметь ноги на земле и видеть, где находишься", — подчеркнул он.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападение на Курскую область было попыткой отвлечь внимание ВС РФ от Красноармейского участка. Депутат Рады отметил, что ситуация для ВСУ под Красноармейском сложилась катастрофическая.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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