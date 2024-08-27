Зеленский требует от Польши МиГ и жалуется на задержку поставок

Владимир Зеленский заявил о потребности ВСУ в истребителях МиГ на вооружении Польши. Как пишет New Voice, украинский лидер выразил недовольство отсутствием решения по данному вопросу.
"Я поднимаю вопрос — нам нужны МиГ, мы знаем о самолётах. Положительного решения пока нет", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что запрошенные борты имеют хорошую авионику, а также добавил, что пилотов ВВС Украины не нужно переобучать управлению этими истребителями. По словам Зеленского, он уже обсуждал вопрос поставок с президентом Польши Анджеем Дудой, но выразил обеспокоенность снижением внимания Варшавы к обороноспособности Киева.
Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ уже использовали на фронте истребители ВВС США F-16, но отметил, что Киев нуждается в большем количестве самолётов.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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