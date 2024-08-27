После завершения активной фазы СВО России предстоит долгие годы производить вооружения в значительных объёмах, как это происходило в СССР. Об этом заявил лидер "Единой России" и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что Россия в кратчайшие сроки наладила производство различных видов вооружений. По его словам, ситуация с поставками сейчас находится в благополучном состоянии.
Ранее, 6 августа, замначальника ГВПУ и командир спецназа "Ахмат" генерал Апти Алаудинов заявил, что спецоперация завершится в 2024 году победой России, независимо от того, какое оружие будет поставлено ВСУ.
До этого глава ЧР Рамзан Кадыров также выразил уверенность в том, что Россия завершит спецоперацию победой уже в текущем году. Он подчеркнул, что по поступающим к нему данным из зоны СВО, российские военные "заходят" на стратегически важный объект.
Фото: commons.wikimedia.org/Government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Глава ХДС Мерц предложил ввести ЧС в ФРГ для высылки мигрантов
Фридрих Мерц, лидер ХДС и крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, предложил объявить режим ЧС, чтобы упростить высылку мигрантов. Это предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.
Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.