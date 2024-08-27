Россия готовится к долгосрочному производству оружия после СВО: заявление Медведева

Медведев: после СВО России придётся выпускать оружие много лет

После завершения активной фазы СВО России предстоит долгие годы производить вооружения в значительных объёмах, как это происходило в СССР. Об этом заявил лидер "Единой России" и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что Россия в кратчайшие сроки наладила производство различных видов вооружений. По его словам, ситуация с поставками сейчас находится в благополучном состоянии.

Ранее, 6 августа, замначальника ГВПУ и командир спецназа "Ахмат" генерал Апти Алаудинов заявил, что спецоперация завершится в 2024 году победой России, независимо от того, какое оружие будет поставлено ВСУ.

До этого глава ЧР Рамзан Кадыров также выразил уверенность в том, что Россия завершит спецоперацию победой уже в текущем году. Он подчеркнул, что по поступающим к нему данным из зоны СВО, российские военные "заходят" на стратегически важный объект.

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