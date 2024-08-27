Почему ЕС должен пересмотреть обучение ВСУ: что советует EEAS

Европейская служба внешних связей EEAS рекомендовала ЕС продлить миссию по военной помощи Киеву (EUMAM) и изменить программы обучения ВСУ в соответствии с требованиями Украины, пишет Euractiv.

"EEAS советует привести обучение ВСУ в соответствие боевым потребностям с учётом разрыва между курсами и обстановкой на поле боя", — приводит Euractiv цитату из документа службы.

В документе отмечается, что разница между ожиданиями ВСУ от обучения и реальностью на передовой вызывает сомнения в эффективности программы. Одним из основных требований Киева стал перенос обучения хотя бы в приграничные районы ЕС. Однако, как подчёркивает издание, такая инициатива вряд ли найдёт поддержку в Евросоюзе.

EEAS также рекомендует продлить действие EUMAM до ноября 2026-го. Ожидается, что на этой неделе министры стран Европы обсудят роль миссии, учитывая отзывы со стороны Украины.

Тренировочная миссия ЕС EUMAM была создана в октябре 2022-го с планируемым сроком действия в два года. Миссия занимается и вооружением ВСУ. К её работе присоединились и другие страны, включая те, что не входят в ЕС. Оперштаб миссии расположен в Брюсселе, в здании внешнеполитической службы.

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