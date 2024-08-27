Зеленский пригласил Россию на саммит мира, опасаясь потери поддержки стран

Владимир Зеленский заявил, что Киев пригласил Москву на второй саммите мира, поскольку отсутствие РФ на мероприятии приведёт к отказу ряда стран от участия. Об этом глава киевского режима сообщил на пресс-конференции на YouTube.
"Если РФ захочет присутствовать, она сможет присутствовать. Потому что из-за её отсутствия мы можем потерять часть стран", — пояснил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Киев рассчитывает завершить конфликт посредством диалога и хочет иметь сильные позиции на переговорах. Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что власти страны в ближайшие месяцы разработают план по реализации "формулы мира", то есть по ключевому условию для проведения второго "саммита мира". Некоторые страны уже желают принять эту конференцию на своей территории.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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