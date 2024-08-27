Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфликт на Украине обернулся первым масштабным поражением для военно-политического блока НАТО. Такое мнение он выразил в интервью Dialogue Works.

"Этот конфликт демонстрирует первое крупное поражение НАТО", — утверждает Джонсон.

По его словам, в ходе боёв ВС РФ показали способность с лёгкостью уничтожать различные виды вооружений Альянса.

"РСЗО HIMARS, ракеты Storm Shadow, ЗРК Javelin, БМП Bradley, танки Abrams, — нет ни одного оружия НАТО, которое остановило бы Россию", — констатировал эксперт.

Джонсон подчеркнул, что эффективность вооружения Запада оказалась значительно ниже ожиданий, что ставит под сомнение военную мощь Альянса в данном конфликте. Ранее министр Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для ВСУ становятся законными целями для армии России.

"США и НАТО участвуют в конфликте напрямую. Речь идёт и о подготовке кадров на территориях Британии, ФРГ, Италии и других стран", — отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что это лишь усугубляет ситуацию и затягивает процесс урегулирования.

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