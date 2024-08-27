Рябков обсудил с МАГАТЭ реформу системы гарантий и вопросы нераспространения

Замминистра МИД РФ Сергей Рябков провёл встречу с заместителем гендиректора и руководителем департамента гарантий МАГАТЭ Массимо Апаро. Об этом сообщается на ресурсе МИД России.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам функционирования механизма Агентства, включая реформу системы гарантий и региональные сюжеты о нераспространении", — сообщили в российском МИД.

Последствия действий Москвы в ответ на причастность Америки к нападению ВСУ на Курскую область могут быть куда более тяжёлыми, нежели были до сих пор, заявил Рябков. Причастность Штатов к нападению Киева на Курскую область — это факт, и эскалационный курс Вашингтона стал более вызывающим.

Ранее МИД РФ назвал некорректной интерпретацией слов Рябкова о том, что Киев готовил покушение на Путина и Белоусова на параде ВМФ. На самом деле Рябков не ответил на вопрос утвердительно, готовилась ли такая акция. Он лишь признал наличие "увязки с событиями".

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