Украина запросила разрешение на удары по России с помощью ракет США и ЕС

Украина передала Штатам данные о ряде объектов в России, которые ВСУ планируют поразить с помощью дальнобойных ракет Запада, ссылается Financial Times на украинского чиновника.
"Киев предоставил Вашингтону информацию о целях, по которым он хотел бы ударить с использованием ракет ATACMS, а также Storm Shadow и Scalp", — пишет издание.
По данным газеты, Украина нацелена на аэродромы, склады, хранилища ГСМ и центры управления. Издание напоминает, что администрация Джо Байдена скептически относится к использованию оружия США на территории России и не верит в этом кардинального изменения ситуации в пользу Украины.
В середине июля Пентагон заявил, что Америка пока не разрешает Киеву использовать ATACMS для "глубоких" ударов по РФ, но позиция может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что страны Альянса, включая Британию, изначально передавали Киеву вооружение "без ограничений". Париж предоставил разрешение на использование Storm Shadows/Scalps для ударов по регионам РФ.
Фото: сommons.wikimedia.org/US Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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