Одесситы на резиновой лодке пересекли Днепр и сдались, спасаясь от мобилизации

Двое жителей Одессы переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил командир взвода из группировки "Днепр" "Смерч".
"18 августа на дежурстве противотанкового расчёт найдено плавсредство на воде… Из него показались двое с белыми флагами. Их встретили на берегу", — рассказал собеседник РИА Новости.
Приблизительный возраст украинцев — около 30-35 лет.
"По их словам, там скопление ВСУ, ТрО, наёмников… Оружия при себе не имели. Они приняли решение пересечь участок моря и прибыть к нам, сбежав от мобилизации", — добавил военный.
Если гражданские рискнут также, бойцы их встретят и примут, отметил российский десантник.
Фото: commons.wikimedia.org/Власенко (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Подполковник Горышевский: В Польше вторые сутки ищут вылетевший из РФ БПЛА
В Польше вторые сутки идут поиски БПЛА, который якобы вылетел из РФ и пересёк территорию Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь командования Войска Польского подполковник Яцек Горышевский, пишет "Самоуправление".
В США арестовали двух туристов, сбросивших со скалы камни возрастом 140 млн лет
В США два туриста сбросили в озеро камни возрастом более 140 миллионов лет. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы
Сури Круз поступила в Карнеги-Меллон: Том Круз берет на себя все расходы
Несмотря на то, что дочь Тома Круза, Сури, отказалась от его фамилии, актер продолжает оплачивать её обучение.
Сын Курбана Омарова поблагодарил отца за то, что он его полностью обеспечивает
Сын бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова объяснил, что отец обеспечил ему красивую безбедную жизнь с хорошим образованием и поездками за границу.