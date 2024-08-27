Одесситы на резиновой лодке пересекли Днепр и сдались, спасаясь от мобилизации

Командир Смерч: жители Одессы приплыли к десанту ВС РФ, сбежав от мобилизации в ВСУ

Двое жителей Одессы переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил командир взвода из группировки "Днепр" "Смерч".

"18 августа на дежурстве противотанкового расчёт найдено плавсредство на воде… Из него показались двое с белыми флагами. Их встретили на берегу", — рассказал собеседник РИА Новости.

Приблизительный возраст украинцев — около 30-35 лет.

"По их словам, там скопление ВСУ, ТрО, наёмников… Оружия при себе не имели. Они приняли решение пересечь участок моря и прибыть к нам, сбежав от мобилизации", — добавил военный.

Если гражданские рискнут также, бойцы их встретят и примут, отметил российский десантник.

Фото: commons.wikimedia.org/Власенко (Creative Commons Attribution 4.0 International)