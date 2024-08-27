Видео боёв в курской колонии ИК-11: ВС РФ остановили атаку ВСУ

По Сети разлетелись кадры боевых действий, предположительно снятые в ИК №11 в Малой Локне Курской области. Видео, опубликованное в Telegram "Русской весны", демонстрирует перестрелку на территории учреждения. Съёмка произведена ВСУ.
Официального подтверждения о том, что запись из ИК-11, пока нет. Ранее МО РФ сообщило, что батальон мотострелков ВС РФ успешно отразил попытку прорыва ВСУ в Малую Локню. Военные держали оборону в колонии, откуда эвакуировали персонал и осуждённых женщин.
По данным Минобороны РФ, украинские боевики понесли большие потери на этом участке — около 10 единиц бронетехники и 100 человек личного состава. Малая Локня расположена в Суджанском районе под Курском в 13,5 км от российско-украинской границы, а районный центр Суджа — в 16 км к северу от села.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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