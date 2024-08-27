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Следком: Наёмник из США Девё заочно приговорён к 14 годам тюрьмы в РФ
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Наёмник Девё заочно осуждён в России на 14 лет: обвинение в участии в боевых действиях

Следком: Наёмник из США Девё заочно приговорён к 14 годам тюрьмы в РФ

Американский наёмник Девё Калеб Виктор заочно приговорён судом РФ к 14 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщил Следком России.

"Приговором суда Девё назначено лишение свободы на 14 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Он в международном розыске", — сообщили в ведомстве, добавив, что наёмник признан виновным в "участии в вооружённом конфликте".

Следствие установило, что Девё прибыл на Украину и вступил в ряды "Интернационального легиона" ТрО ради вознаграждения. В период с сентября 2022-го по февраль 2024-го он участвовал в боях против ВС РФ, выполняя приказы командиров.

В ходе предварительного следствия были собраны доказательства, подтверждающие вину Девё, в том числе свидетельства и документы, а также информация с ресурсов в Сети. В прокуратуре Донецкой Республики сообщили, что за участие в боестолкновениях на стороне ВСУ Девё получил вознаграждение в сумме более 860 000 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Krzysztof Popławski (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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