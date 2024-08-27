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Зеленский пригрозил Москве ответить на удары ВС РФ
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Зеленский пообещал ответить России на ночные удары

Зеленский пригрозил Москве ответить на удары ВС РФ

Владимир Зеленский обещал ответить Москве на массированные атаки, совершённые ВС РФ накануне. Об этом он заявил в Telegram, подчеркнув: "Обязательно ответим на этот и остальные удары".

Зеленский сообщил, что в ходе ночной атаки ВС РФ использовали дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Массированные атаки со стороны России начались после инцидента на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно ревёт в регионах Украины. Российские военные утверждают, что атаки нацелены на объекты энергетики, ОПК страны, военного управления и связи.

Напомним, 26 августа ВС РФ провели масштабную ракетную атаку, от которой пострадали Киев, Днепр, Одесса, а также Кривой Рог, Харьков и другие города. Зеленский назвал эту атаку "одним из мощнейших ударов" по Украине, а в МО страны заявили о намерении ответить на удары.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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