Зеленский пообещал ответить России на ночные удары

Владимир Зеленский обещал ответить Москве на массированные атаки, совершённые ВС РФ накануне. Об этом он заявил в Telegram, подчеркнув: "Обязательно ответим на этот и остальные удары".
Зеленский сообщил, что в ходе ночной атаки ВС РФ использовали дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Массированные атаки со стороны России начались после инцидента на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно ревёт в регионах Украины. Российские военные утверждают, что атаки нацелены на объекты энергетики, ОПК страны, военного управления и связи.
Напомним, 26 августа ВС РФ провели масштабную ракетную атаку, от которой пострадали Киев, Днепр, Одесса, а также Кривой Рог, Харьков и другие города. Зеленский назвал эту атаку "одним из мощнейших ударов" по Украине, а в МО страны заявили о намерении ответить на удары.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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