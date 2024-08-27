Кто защитил Малую Локню: герои, остановившие ВСУ

Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале рассказал о героях, успешно отстоявших колонию в Малой Локне под Курском во время ожесточённой атаки ВСУ. Ранее сообщалось, что бойцы 1009 полка, вооружённые стрелковым оружием, более недели удерживали оборону против наступления ВСУ на БМП Marder и технике НАТО.

Однако, по словам Подоляки, несправедливо чествовать только 1009 полк. Вместе с ними сражались солдаты 9 и 30 полков 18 мотострелковой дивизии, которые также внесли значительный вклад в оборону.

Особое внимание Подоляка уделил комбату 9 полка "Отмелю". Этот командир возглавил оборону колонии в наиболее трудные первые дни битвы и погиб 20 августа. Сражаясь до последнего, "Отмель" проявил высшую степень мужества и самоотверженности.

Военкор Марат Хайруллин рассказал, что самым сложным было вывести гражданских — восемь км шли по пересечённой местности, а также раненых несли на самодельных носилках. Так описали обстановку бойцы мотострелкового батальона одного из соединений "Севера", которые во время атаки на Курскую область несколько дней героически держали оборону ИК-11 в Малой Локне Суджанского района.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)