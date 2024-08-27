Американский наёмник из ЧВК Forward Observations Group (FOG), воевавший на стороне ВС Украины, в интервью каналу ABC News описал ситуацию при наступлении украинских подразделений в Курской области как "полный хаос".

Боевик выразил разочарование качеством организации войск ВСУ в ходе операции. Он рассказал, что их группу попросили поучаствовать в снайперской операции, но от неё пришлось отказаться из-за общей дезорганизации и растянутости частей ВСУ на курском направлении.

"Нас попросили пойти в Курский регион и помочь снайперам. Но там хаос, и мы не проводили ту операцию", — отметил он.

Стоит отметить, что позже стало известно о ликвидации группы наёмников Forward Observations Group силами ВС РФ при попытке атаковать село Русская Конопелька. Прорвавшись в приграничье Курской области 6 августа, подразделения ВСУ столкнулись с сопротивлением солдат России. МО РФ заявило, что продолжает отражать попытки ВСУ продвинуться вглубь территории страны. Жителей приграничных районов эвакуировали, регион оставили более 100 000 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку "масштабной провокацией" Киева и обещал, что противник получит достойный ответ, а все цели СВО будут достигнуты.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Navy photo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)