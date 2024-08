Украина просит США снять ограничения на удары по России: что в списке целей?

Киев готовится представить высшим чиновникам нацбезопасности Америки список потенциальных целей в России, которые могут быть поражены ВСУ дальнобойным оружием, если Вашингтон снимет ограничения. Об этом пишет Politico, ссылаясь на три источника.

По данным издания, Киев намерен использовать этот список для последней попытки убедить Вашингтон в необходимости снять ограничения на применение оружия ВС США против России. Ранее Украина уже передавала Белому дому возможные цели, однако новый список, как ожидается, будет более детализирован и проработан.

Кремль рассматривает использование оружия Запада для ударов как доказательство его вовлечения в конфликт. В июне Владимир Путин заявил, что Москва может поставить своё оружие в регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по объектам стран, поставляющих киевскому режиму вооружения.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)