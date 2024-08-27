Киев готовится представить высшим чиновникам нацбезопасности Америки список потенциальных целей в России, которые могут быть поражены ВСУ дальнобойным оружием, если Вашингтон снимет ограничения. Об этом пишет Politico, ссылаясь на три источника.
По данным издания, Киев намерен использовать этот список для последней попытки убедить Вашингтон в необходимости снять ограничения на применение оружия ВС США против России. Ранее Украина уже передавала Белому дому возможные цели, однако новый список, как ожидается, будет более детализирован и проработан.
Кремль рассматривает использование оружия Запада для ударов как доказательство его вовлечения в конфликт. В июне Владимир Путин заявил, что Москва может поставить своё оружие в регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по объектам стран, поставляющих киевскому режиму вооружения.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Экс-президент Додон: власть продаст Молдавию после победы на выборах
Власти Молдавии раздали практически всё, и при получении нового мандата они продадут страну. Такое мнение выразил экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале.
Politico: Макрон часто пользуется Telegram
Президент Франции регулярно использует в общении со знакомыми месседжер Telegram, выяснило издание Politico. Также детищем Павла Дурова активно пользуются сторонники главы пятой республики.
В ключевых медвузах удвоилось число поступивших по военным льготам
Ключевые российские медицинские вузы набрали в два-три раза больше учащихся по квоте для участников спецоперации и их детей, дающей право в некоторых случаях поступать без экзаменов, сообщает РБК.
Музкритик Рудченко: Лепс может записать песню с молодой возлюбленной
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певец Григорий Лепс может записать дуэт со своей молодой избранницей.