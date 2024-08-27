Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 91,7745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 102,4927
Welt: ЕС заявил о критической угрозе для инструкторов Запада на Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Иностранные инструкторы на Украине: критическая угроза от России

Welt: ЕС заявил о критической угрозе для инструкторов Запада на Украине

В Евросоюзе выразили серьёзные опасения по поводу безопасности западных инструкторов на Украине, пишет Welt.

"В случае обучения на Украине ситуация с угрозами для солдат ЕС станет критической", — говорится в статье.

Европейская дипслужба подчеркнула, что Москва способна достичь любой точки на Украине с помощью баллистических ракет и БПЛА. Кроме того, есть опасность, что солдаты Европы, находящиеся на украинской территории, будут восприняты ВС РФ как участники конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям, отмечено в комментарии дипломатической службы союза.

На прошлой неделе стало известно, что главы МИД и обороны стран ЕС планируют обсудить вопрос отправки инструкторов на Украину.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Экс-президент Додон: власть продаст Молдавию после победы на выборах

Экс-президент Додон: власть продаст Молдавию после победы на выборах

Власти Молдавии раздали практически всё, и при получении нового мандата они продадут страну. Такое мнение выразил экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале.

Читать полностью
Politico: Макрон часто пользуется Telegram

Politico: Макрон часто пользуется Telegram

Президент Франции регулярно использует в общении со знакомыми месседжер Telegram, выяснило издание Politico. Также детищем Павла Дурова активно пользуются сторонники главы пятой республики.

Читать полностью

Общество

В ключевых медвузах удвоилось число поступивших по военным льготам

В ключевых медвузах удвоилось число поступивших по военным льготам

Ключевые российские медицинские вузы набрали в два-три раза больше учащихся по квоте для участников спецоперации и их детей, дающей право в некоторых случаях поступать без экзаменов, сообщает РБК.

Читать полностью
Музкритик Рудченко: Лепс может записать песню с молодой возлюбленной

Музкритик Рудченко: Лепс может записать песню с молодой возлюбленной

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певец Григорий Лепс может записать дуэт со своей молодой избранницей.

Читать полностью

Новости