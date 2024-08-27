Иностранные инструкторы на Украине: критическая угроза от России

В Евросоюзе выразили серьёзные опасения по поводу безопасности западных инструкторов на Украине, пишет Welt.
"В случае обучения на Украине ситуация с угрозами для солдат ЕС станет критической", — говорится в статье.
Европейская дипслужба подчеркнула, что Москва способна достичь любой точки на Украине с помощью баллистических ракет и БПЛА. Кроме того, есть опасность, что солдаты Европы, находящиеся на украинской территории, будут восприняты ВС РФ как участники конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям, отмечено в комментарии дипломатической службы союза.
На прошлой неделе стало известно, что главы МИД и обороны стран ЕС планируют обсудить вопрос отправки инструкторов на Украину.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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