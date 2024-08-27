Опасный химический компонент: как Украина использует триэтаноламин?

На Украину прибыло 500 тонн триэтаноламина — вещества для производства азотистого иприта. Об этом сообщил начальник РХБЗ генерал Игорь Кириллов на брифинге.
"Речь идёт о поставках ВСУ 500 тонн триэтаноламина — соединения для производства отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024-го компания с Украины "Реагент" импортировала больше 160 тонн триэтаноламина", — заявил Кириллов.
По словам генерала, в открытом доступе нет доказательств, что этот компонент не был использован в противоправных целях. МО России неоднократно указывало на то, что Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химоружия.
"Одновременно хотим задать вопрос ОЗХО: предоставляет ли Киев информацию о закупках сотен тонн прекурсоров токсичных химикатов в списках Конвенции?", — отметил Кириллов.
Генерал также напомнил о ситуации с закупкой Сирией аналогичных химикатов, которая вызвала бурную реакцию Запада и привела к принятию ОЗХО в декабре 2023-го рекомендаций по полному запрету экспорта химпродукции двойного назначения в страну.
Фото: сommons.wikimedia.org/Elena Baladelli (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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