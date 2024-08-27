Как российские бойцы превращают коптеры в вертолёты на передовой

Боец Буран, служащий в 1430 гвардейском полку, рассказал RT о том, как превратил дрон в подобие вертолёта в зоне СВО. Буран занимается созданием металлофосфорных шашек, при горении они достигают температуры в 1000 градусов и не тушатся водой. Кроме того, он разрабатывает ракеты, запускаемые прямо с БПЛА, что делает их устойчивыми к воздействию РЭБ.

Боец пояснил, что использование таких ракет позволяет беспилотнику приблизиться к цели, прикрытой РЭБ, и бить, поражая двигатель: "Ракета превращает коптер в подобие вертолёта, позволяя приблизиться к цели до границы закрытия РЭБ, выстрелить и осколками поразить двигатель".

По его словам, сослуживцы в зоне СВО фактически создали НИИ, где не только разбирают снаряды, но и изготавливают свои боеприпасы, ориентированные на конкретные задачи. Ранее военкор RT Влад Андрица протестировал наземный дрон, разработанный российскими бойцами. Он способен перевозить грузы, снаряды и даже эвакуировать раненых.

Фото: commons.wikimedia.org/Taras Kazantsev (Creative Commons Attribution 4.0 International)