Главком ВСУ Александр Сырский сообщил Владимиру Зеленскому о тяжёлом положении армии Киева на Покровском направлении в Донецкой Республике. Эта информация озвучена в Telegram-канале лидера киевского режима.

"О Покровском направлении — самое тяжёлое, максимум российских штурмов, также как и Времевское направление, Торецкий, Кураховский. Есть решение по усилению позиций ВСУ. Я благодарю каждого солдата и подразделение", — заявил Сырский.

Вечером 26 августа стало известно, что Сырский провёл разговор с главнокомандующим ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которого они обсудили ситуацию на передовой.

Также в этот день глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин объявил о расширении принудительной эвакуации в ДНР. Эвакуация будет проводиться в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской общин.

