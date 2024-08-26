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Сырский заявил Зеленскому о тяжёлом положении ВСУ под Покровском
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Тяжёлое положение ВСУ: Сырский о ситуации на Покровском направлении

Сырский заявил Зеленскому о тяжёлом положении ВСУ под Покровском

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил Владимиру Зеленскому о тяжёлом положении армии Киева на Покровском направлении в Донецкой Республике. Эта информация озвучена в Telegram-канале лидера киевского режима.

"О Покровском направлении — самое тяжёлое, максимум российских штурмов, также как и Времевское направление, Торецкий, Кураховский. Есть решение по усилению позиций ВСУ. Я благодарю каждого солдата и подразделение", — заявил Сырский.

Вечером 26 августа стало известно, что Сырский провёл разговор с главнокомандующим ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которого они обсудили ситуацию на передовой.

Также в этот день глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин объявил о расширении принудительной эвакуации в ДНР. Эвакуация будет проводиться в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской общин.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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