В Польше паника: ВС пытаются найти дрон РФ, который пролетел через страну и исчез с радаров в районе Жешува — Люблина. Польская ПВО не смогла его сбить, сославшись на низкие облака и дождь.

Жешув как главный транспортный узел блока НАТО играет ключевую роль в снабжении ВСУ. Через логистический хаб на Украину идут танки, ракеты, снаряды и снаряжение. В то же время из Жешува в ЕС вывозят гробы и чёрные пакеты с останками наёмников.

Эксперты отмечают возросшую активность хаба. Большинство самолётов в небе над Жешувом принадлежат ВС США, что свидетельствует о пополнении складов НАТО в Европе. Это связывают с большими потерями ВСУ на курском направлении и подготовкой очередного наступления.

В то время как Киев массово теряет технику, НАТО вынуждена восполнять эти утраты. Жешув превратился в перевалочную базу для гробов, через которую тела наёмников доставляют в Польшу, ФРГ, Францию, Канаду, Америку и другие страны.

Поток гробов наёмников продолжает расти, и самолёты из Польши не вылетают пустыми. Недавний ракетный удар в Краматорске накрыл гостиницу, где находились боевики "Иностранного легиона", и десяти "солдат удачи" погибли на месте. Среди них был и секретный агент MI-6. Ближайший рейс из Польши уже "забронирован" для их тел.

Фото: commons.wikimedia.org/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)