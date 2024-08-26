Зеленский о фронте: Красноармейское направление в ДНР под сильным натиском России

Владимир Зеленский охарактеризовал Красноармейское направление в части Донецкой Республики как наиболее сложное для ВСУ. В видеообращении в Telegram-канале он отметил, что этот участок испытывает наибольший натиск со стороны ВС РФ.

"Главком Сырский доложил о ситуации на фронте. Покровское направление — самое сложное, больше всего штурмов ВС РФ, а также Времевское, Торецкое и Кураховское", — сообщил Зеленский.

На фоне успехов ВС РФ в ДНР назначенные Киевом власти начали принудительную эвакуацию семей из 14 населённых пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ территории ДНР. В частности, эвакуация затронула Красноармейск, Игнатовку, Жёлтое, Лысовку, Новоукраинку, Сухой Яр, Чунишино и другие населённые пункты.

Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)