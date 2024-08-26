Волонтёр "Ангел" рассказал военкору RT Валентину Горшенину о трагических событиях, свидетелем которых он стал в Курской области. По его словам, он не раз видел погибших курян в этом регионе.

"Вот бабушку застрелили… На лавочке сидела", — поделился "Ангел".

Во время одной из поездок "Ангел" обнаружил телефон, оставленный боевиком ВСУ. В нём содержались кадры, отснятые перед тем, как украинские солдаты собирались въезжать в приграничье Курской области.

Ранее стало известно, что бойцы одного из подразделений группировки ВС РФ "Север" уничтожили БТР ВС Украины в лесополосе приграничного района Курской области с помощью "Ланцета". Кроме того, над Курском сбили четыре "Точки-У". Около 21.45 мск пресечена попытка ВСУ совершить теракт на объектах с применением ракет тактического комплекса "Точка-У". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК были уничтожены над Курской областью.

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