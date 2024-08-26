Американский наёмник из ЧВК Forward Observations Group, чьи боевики участвуют в нападениях ВС Украины на Курскую область, рассказал о хаосе в рядах армии Киева. В интервью ABC News он поделился деталями операции.
"Нас попросили пойти в Курск, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там хаос, всё завершилось тем, что мы не провели операцию", — рассказал наёмник.
Ранее Forward Observations Group отказалась комментировать своё участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны СБУ. Несколько дней назад ЧВК Forward разместила фото, на которой трое мужчин в экипировке с оружием позируют на фоне бронемашины, а подпись к фото гласила: "Ребята в Курске". Геолокация подтверждала, что публикация сделана из Курской области.
Фото: сommons.wikimedia.org/Tech. Sgt. Larry A. Simmons, USAF (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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