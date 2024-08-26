Дональд Трамп заявил, что ВС РФ обладают большим опытом ведения боевых действий в зимних условиях. Об этом он рассказал в интервью спецназовцу ВМС США Шону Райану, видеозапись опубликована на Shawn Ryan Show.
"Россия отлично воюет зимой. Они Германию победили и Наполеона. Это мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы много денег ей выделяем", — отметил Трамп.
По его подсчётам, Киев уже получил от Вашингтона помощи на 250 миллиардов долларов. При этом Трамп подчеркнул, что на Украине "традиционно высок уровень коррупции".
Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он намерен немедленно обратиться к лидерам Москвы и Киева с призывом к переговорам. Он неоднократно обещал урегулировать конфликт ещё до инаугурации и заверил, что предотвратит Третью мировую, спровоцировать которую способна политика Джо Байдена.
Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Журналист из Франции Гралле заявил о небывалой поддержке Дурова в мире
Французский корреспондент Гийом Гралле заявил о беспрецедентной поддержке Павла Дурова, арестованного во Франции, на France 24.
Выборы в Саксонии и Тюрингии угрожают ФРГ кризисом
Формирование правительств в Саксонии и Тюрингии после выборов 1 сентября невозможно без участия одной из двух партий оппозиции — АдГ или ССВ. Согласно соцопросу, проведённому Bild am Sonntag, АдГ займёт первое место, набрав почти 30% голосов избирателей, а ССВ получит около 20%.
Анастасия Волочкова похвасталась сближением с 18-летней дочерью Ариадной
Балерина Анастасия Волочкова показала, как благочестиво они провели время с дочкой Ариадной на выходных.
Собчак предположила, что Дуров специально сдался властям Франции
Ксения Собчак выдвинула версию о том, что заставило основателя Telegram Павла Дурова прилететь во Францию прямо в руки силовиков.