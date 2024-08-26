Дональд Трамп: Россия отлично воюет зимой, а Украина зависит от помощи США

Дональд Трамп заявил, что ВС РФ обладают большим опытом ведения боевых действий в зимних условиях. Об этом он рассказал в интервью спецназовцу ВМС США Шону Райану, видеозапись опубликована на Shawn Ryan Show.

"Россия отлично воюет зимой. Они Германию победили и Наполеона. Это мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы много денег ей выделяем", — отметил Трамп.

По его подсчётам, Киев уже получил от Вашингтона помощи на 250 миллиардов долларов. При этом Трамп подчеркнул, что на Украине "традиционно высок уровень коррупции".

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он намерен немедленно обратиться к лидерам Москвы и Киева с призывом к переговорам. Он неоднократно обещал урегулировать конфликт ещё до инаугурации и заверил, что предотвратит Третью мировую, спровоцировать которую способна политика Джо Байдена.

Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)