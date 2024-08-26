Украина подверглась крупнейшему воздушному удару России: реакция Киева

Командующий ВВС ВСУ Николай Олещук сообщил о самом масштабном ударе ВС РФ по Украине в Telegram-канале.
Олещук назвал воздушную атаку ВС России 26 августа самой массированной. По его словам, под ударом оказался топливно-энергетический комплекс Украины. Сегодня, 26 августа, стало известно об атаке на энергообъекты Украины. С раннего утра взрывы гремели в Киевской, Полтавской, Кировоградской и других областях. Глава ОП Андрей Ермак пригрозил ответными действиями. Владимир Зеленский также отметил, что удар российских войск по инфраструктуре страны стал одним из крупнейших.
Администрация Штатов подтвердила, что переговоры с Киевом по увеличению глубины ударов по России американскими вооружениями продолжаются, но их не намерены выносить на публику.
Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Ashley Keates (RAF) (Commons Attribution 1.0 Generic license)
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