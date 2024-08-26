Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совбеза ООН в пятницу, чтобы обсудить поставки вооружения Запада киевскому режиму.
"Дав себе время развеяться в Швейцарии члены СБ с Запада решили поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено на 22:00 мск 28 августа. Мы запросили заседание по поставкам западного оружия ВСУ на 17:00 мск 30 августа", — написал он в Telegram-канале.
По словам Полянского, Москва обсудит также "и другие неудобные аспекты кризиса на Украине и внутриукраинского гниения". Конференция по Украине прошла в Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что поиски выхода из конфликта без РФ нелогичны и бесперспективны. В коммюнике содержатся призывы вернуть Украине контроль над ЗАЭС, обеспечить свободу передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять военнопленных. В документе подчёркнута необходимость диалога между всеми сторонами конфликта.
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