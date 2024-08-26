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Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Запада ВСУ
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Москва инициирует обсуждение поставок оружия Киеву на заседании СБ ООН

Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Запада ВСУ

Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совбеза ООН в пятницу, чтобы обсудить поставки вооружения Запада киевскому режиму.

"Дав себе время развеяться в Швейцарии члены СБ с Запада решили поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено на 22:00 мск 28 августа. Мы запросили заседание по поставкам западного оружия ВСУ на 17:00 мск 30 августа", — написал он в Telegram-канале.

По словам Полянского, Москва обсудит также "и другие неудобные аспекты кризиса на Украине и внутриукраинского гниения". Конференция по Украине прошла в Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что поиски выхода из конфликта без РФ нелогичны и бесперспективны. В коммюнике содержатся призывы вернуть Украине контроль над ЗАЭС, обеспечить свободу передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять военнопленных. В документе подчёркнута необходимость диалога между всеми сторонами конфликта.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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