Украинский военный из 411 бригады БПЛА ВСУ Александр Солонько поделился оценкой ситуации под Покровском, где ВС РФ активно наступают. В эфире Радіо NV Солонько признался, что даже в ходе штурма Бахмута он не видел подобного.

"Огромное преимущество в количестве, не помню такого ни Бахмуте, как и нигде", — отметил он, описывая численное превосходство армии России на данном направлении.

По словам украинского боевика, российские войска, продвигаясь вперёд, оперативно формируют фланги, подтягивают артиллерию и оттесняют подразделения ВСУ. Солонько также рассказал, что ВС РФ активно обстреливают инженерные подразделения ВСУ, занимающиеся подготовкой фортификаций, и логистику, а также просчитывают местоположение опорников, которые затем накрывают огнём артиллерии.

"Даже где не наступают по бокам, выжигают", — подытожил Солонько, подчёркивая интенсивность действий российских войск.

Фото: commons.wikimedia.org/Kursant504 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)