"Нападение на свободу мнения": арест Дурова вызвал подозрения у немецкого политика на фоне СВО

Арест основателя Telegram Павла Дурова произошёл в момент, когда конфликты на Украине и в анклаве Газы достигли пика. Об этом заявил политик из ФРГ Мартин Дольцер в эфире RT DE.

"Странно, почему Дурова арестовали именно сейчас, когда конфликт в разгаре, а Украина быстро утрачивает территории", — отметил Дольцер.

Политик охарактеризовал арест Дурова как "нападение на свободу мнения". На прошлой неделе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, самолёт прибыл из Азербайджана. Парижская прокуратура заявила, что Дурову предъявлены обвинения по 12 преступлениям, включая создание ОПГ, соучастие в распространении наркотиков, администрирование платформы для незаконных транзакций и прочее.

Россия направила Франции ноту с требованием предоставить доступ к Дурову, однако власти страны пока уклоняются от сотрудничества.

Фото: commons.wikimedia.org/TechCrunch (Commons Attribution 2.0 Generic license)