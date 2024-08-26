Пентагон может запросить новые средства из-за обострения конфликтов на Украине и в Газе

Замминистра Маккорд: Пентагон запросит средства из-за динамики СВО на Украине и в Газе

Пентагон может обратиться за дополнительным финансированием из-за изменения ситуации на Украине и в анклаве Газы. Такой вариант допустил замминистра обороны Америки Майкл Маккорд в интервью Breaking Defense.

"Конечно, мы не работаем над дополнением для 2025 финансового года. Однако если не будет перемен, нам придётся это сделать", — заявил Маккорд.

По его словам, дополнительные расходы на поддержку Тель-Авива кажутся менее необходимыми, поскольку возможные шаги, такие как сделка по освобождению заложников, могут способствовать снижению напряжённости в регионе.

Ранее администрация Джо Байдена начала рассматривать пересмотр состава пакетов военной помощи ВСУ в связи с событиями в Курской области. Сообщается, что в Вашингтоне ведутся закрытые обсуждения о том, стоит ли включать в пакеты большее количество бронетехники или увеличивать поставки боеприпасов.

Фото: сommons.wikimedia.org/DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)