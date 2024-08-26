Почему ПВО Украины не справилась с ударом ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок в беседе с "Газетой.Ru" анализирует массированный удар ВС России по Украине, который стал одним из крупнейших за время проведения СВО. Удар был направлен на критически важные объекты энергетики страны, поддерживавшие работу ОПК Украины.
Так, 26 августа ВС РФ использовали высокоточное оружие, оперативно-тактическую авиацию и ударные БПЛА. Целями атаки стали электроподстанции в девяти областях Украины, газокомпрессорные станции в трёх регионах, а также объекты хранения ракет на аэродромах.
Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины, и местные власти сообщили о взрывах в 15 областях, включая Киев, Харьковскую, Полтавскую и другие области. В некоторых регионах зафиксирована повторная детонация.
По словам эксперта, силы ПВО Украины не смогли эффективно противостоять атакам ВС РФ, что связано с недостаточной реакцией на угрозы, а также с проблемами в координации действий ВСУ.
Фото: сommons.wikimedia.org/Spc. Gary A. Bryant, U.S. Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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