Россия повторила свою позицию по Украине на встрече с послом Индии

Замминистра МИД России Михаил Галузин встретился с послом Нью-Дели в Москве Винаем Кумаром для обсуждения двусторонних и международных вопросов. В ходе встречи Галузин представил принципиальную позицию Кремля по конфликту на Украине, сообщили в дипведомстве.
Беседа прошла в доверительной атмосфере, подчеркнули в министерстве. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Киев 23 августа стал первым с момента установления дипломатических отношений с Украиной в 1992 году. Действия ВСУ в Курской области стали "частью военно-дипломатической операции", пояснил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы индийских СМИ в связи с визитом в Киев Моди.
"Нам было сложно перехватить инициативу, это один из этапов замысла. До конца все цели я не могу рассказать. Когда все закончится, станет очевидно, что и для чего мы делали", — сказал Зеленский.
Фото: commons.wikimedia.org/Lord Mountbatten (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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