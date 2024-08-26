Алистер Крук, бывший дипломат Лондона и экс-сотрудник MI-6 в интервью Judging Freedom выразил мнение, что западные СМИ распространяют недостоверную пропаганду относительно вторжения ВСУ в Курскую область. Он считает, что информация в медиа Запада представляет собой "наглую ложь", создающую искажённое представление о ситуации.
Крук утверждает, что западные СМИ формируют иллюзию, "полностью оторванную от реальности", и это опасно, поскольку отдаляет общество от понимания настоящих событий. Он также отметил, что такие пропагандистские усилия усиливают негативное восприятие Киева и Запада в России, что может иметь долгосрочные политические последствия.
По мнению Крука, вторжение ВСУ в Курскую область только усугубило антагонизм россиян по отношению к Украине и Западу. Он считает, что для НАТО важнее создавать "позитивную" историю, особенно в преддверии выборов в Америке, нежели отражать реальное положение дел.
Фото: commons.wikimedia.org/Foreign and Commonwealth Office (Commons Attribution 1.0 Generic license)
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