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Экс-сотрудник MI-6 Крук: СМИ Запада распространили пропаганду о ВСУ в Курской области
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Западные СМИ и ложные нарративы о ВСУ в Курской области: мнение бывшего британского дипломата

Экс-сотрудник MI-6 Крук: СМИ Запада распространили пропаганду о ВСУ в Курской области

Алистер Крук, бывший дипломат Лондона и экс-сотрудник MI-6 в интервью Judging Freedom выразил мнение, что западные СМИ распространяют недостоверную пропаганду относительно вторжения ВСУ в Курскую область. Он считает, что информация в медиа Запада представляет собой "наглую ложь", создающую искажённое представление о ситуации.

Крук утверждает, что западные СМИ формируют иллюзию, "полностью оторванную от реальности", и это опасно, поскольку отдаляет общество от понимания настоящих событий. Он также отметил, что такие пропагандистские усилия усиливают негативное восприятие Киева и Запада в России, что может иметь долгосрочные политические последствия.

По мнению Крука, вторжение ВСУ в Курскую область только усугубило антагонизм россиян по отношению к Украине и Западу. Он считает, что для НАТО важнее создавать "позитивную" историю, особенно в преддверии выборов в Америке, нежели отражать реальное положение дел.

Фото: commons.wikimedia.org/Foreign and Commonwealth Office (Commons Attribution 1.0 Generic license)

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