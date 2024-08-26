Спецназ "Ахмат" пленил украинского военного, напавшего на мирных жителей

Боевик ВС Украины, который избивал жителей Курской области, захвачен в плен бойцами спецназа "Ахмат". На видео от RT пленный не смог объяснить причину своих действий. Он лишь отметил, что ударил гражданского "на эмоциях".
"Мне стыдно", — признался солдат.
Ранее командир Апти Алаудинов заявил о росте числа украинских военных, взятых в плен в Курской области. Террориста взяли бойцы батальона "Ахмат-Спецназ". Боевики отстреливались и были ликвидированы, двое оставшихся сдались.
"Залезал медленно, не получалось, ударил на эмоциях", — оправдывается за свои действия преступник.
Кроме того, крупный бизнес начал помогать жителям Курской области, покинувшим свои дома. Одну из инициатив реализует Мегамаркет совместно с Минцифры и Госуслугами. Пострадавшие могут подать заявление через Госуслуги и получить 3000 бонусов "Спасибо" от маркетплейса. Компания снизила цены на позиции и создала полку с товарами первой необходимости.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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