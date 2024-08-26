В ДНР расширили зону принудительной эвакуации, сообщил Филашкин

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о расширении зоны принудительной эвакуации в контролируемых ВСУ районах ДНР.
"Расширяем зону эвакуации семей с детьми", — написал Филашкин.
Это решение принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Принудительная эвакуация пройдёт в почти 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской общин, включая Константиновку, Безымянное, Веролюбовку, Клиновое, Молочарку, Нелиповку, Григоровку и другие.
На фоне успехов ВС РФ в ДНР власти Киева на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 пунктов в Красноармейском районе под контролем ВСУ. В этот список входят Красноармейск и Родинское, а также сёла Игнатовка, Жёлтое, Зелёное, Новопавловка, Пушкино, Сухой Яр, Чунишино и другие посёлки.
Фото: commons.wikimedia.org/Claire Schmitt (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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