"Не стоит ехать на СВО без мотивации": морпех-дроновод из Тихоокеанского флота

В зоне СВО особую роль играют операторы БПЛА 40 гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, они ведут разведку и уничтожают цели с помощью FPV-дронов и артиллерии. Эти специалисты не только бьют по противнику, но и применяют психологическое воздействие, сбрасывая на позиции ВСУ листовки с призывами сдаваться в плен.
Такая тактика, по словам разведчика "Байкала", уже дала результаты: противник деморализован и быстрее сдается. Офицер подчеркнул, что FPV-дроны — одно из самых опасных вооружений на передовой, способное разогнаться до 140-150 км в час, и у противника без РЭБ практически нет шансов укрыться.
Дроны могут эффективно поражать как бронированные цели, атакуя слабые места, так и обычный транспорт, для которого любое попадание становится критическим. По словам "Байкала", успех операции зависит от мотивации бойцов. Он часто встречает людей, которые раздумывают, стоит ли ехать на СВО.
"Без желания защищать страну не надо приезжать. Если ты не будешь понимать, зачем ты здесь, то и отработаешь плохо. Нужны мотивированные бойцы", — заключил он.
Фото: commons.wikimedia.org/Ibnali1 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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