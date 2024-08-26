Эксперт о сроках восстановления газовой аппаратуры Украины после ударов

После недавних ударов по объектам Западной Украины, без газа могут остаться Закарпатская, Львовская, Одесская и Хмельницкая области, считает главред "Геоэнергетики" Борис Марцинкевич. Его мнение приводит "Абзац".
Марцинкевич отметил, что такие последствия возможны, если повреждено подземное хранилище газа (ПХГ) Бильче-Волицкое-Угерское. Эксперт пояснил, что речь идёт не о самом объекте, а о наземной инфраструктуре, обеспечивающей закачку и подъём газа.
"Отремонтировать компрессорные станции несложно, но подобные изделия не хранят на складе — они требуют заказа. Есть ли у Киева на это средства — вопрос открытый", — заявил аналитик, добавив, что на восстановление может уйти не менее полугода.
По информации МО РФ, 26 августа был нанесён массированный удар по объектам на Украине, включая газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Ранее сообщалось, что на подземные газохранилища за несколько месяцев было совершено от семи атак.
Фото: commons.wikimedia.org/Tash 02 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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