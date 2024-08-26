Польша поставила Украине свыше 1000 единиц техники для СВО — Дуда

За время проведения спецоперации Варшава передала Киеву более 1000 единиц военной техники, включая танки, авиацию, БТР и САУ. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после визита в Киев.
"Если мы учтём только боевые машины и тяжёлое вооружение, то мы дали свыше 1000 единиц", — заявил Дуда.
Он уточнил, что среди переданной ВСУ техники было 400 танков, в том числе Т-72, PT-91 Twardy и Leopard. Польша также поставила Киеву бронетранспортёры разных типов, боевые машины пехоты (БМП) Rosomak, САУ Krab и по десять бортов МиГ-29 и вертолётов.
Президент Польши отметил, что на помощь Украине страна потратила 3,3% своего ВВП, что эквивалентно $26 миллиардам. Кроме того, 24 августа Дуда подтвердил, что танки PT-91 Twardy от Варшавы принимают участие в нападении ВСУ на Курскую область.
Фото: commons.wikimedia.org/Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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