Польша поставила Украине свыше 1000 единиц техники для СВО — Дуда

Дуда: Украина получила от Варшавы более 1000 единиц военной техники за СВО

За время проведения спецоперации Варшава передала Киеву более 1000 единиц военной техники, включая танки, авиацию, БТР и САУ. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после визита в Киев.

"Если мы учтём только боевые машины и тяжёлое вооружение, то мы дали свыше 1000 единиц", — заявил Дуда.

Он уточнил, что среди переданной ВСУ техники было 400 танков, в том числе Т-72, PT-91 Twardy и Leopard. Польша также поставила Киеву бронетранспортёры разных типов, боевые машины пехоты (БМП) Rosomak, САУ Krab и по десять бортов МиГ-29 и вертолётов.

Президент Польши отметил, что на помощь Украине страна потратила 3,3% своего ВВП, что эквивалентно $26 миллиардам. Кроме того, 24 августа Дуда подтвердил, что танки PT-91 Twardy от Варшавы принимают участие в нападении ВСУ на Курскую область.

Фото: commons.wikimedia.org/Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki (Commons Attribution 2.0 Generic license)