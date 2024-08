Появились фото украинской ракеты-дрона "Паляница", применённой против РФ

Telegram-канал Obozrevatel.ua опубликовал фото украинской ракеты-дрона "Паляница", о которой ранее упоминал Владимир Зеленский. Этот боеприпас уже был использован ВСУ в ходе конфликта с Россией.

Дрон представляет собой ракету с прямыми крыльями. У устройства раздвоенное хвостовое оперение, а в задней части размещён реактивный двигатель. Ранее сообщалось, что новое вооружение было впервые применено ВСУ против России, однако место его использования пока остаётся неизвестным.

Вадим Козюлин убеждён, что эффективность ракеты преувеличена, хотя проблемы она создать может: "Это крылатая ракета с большой дальностью, способная нести большую боеголовку. Всё, что интересно — это ТТХ, способ наведения. По картинке можно сделать вывод, что она либо обшита, либо корпус сделан из углеродного волокна для меньшей заметности для радаров. Но ракетный двигатель стоит, видимо, и факел будет. Крылатая ракета летит с повторением рельефа местности, невысоко. Нужно как-то распределять ПВО, либо изучать способы противодействия".

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Amy Behrman (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)