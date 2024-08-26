Ракетный удар ВС РФ по объекту с F-16: украинское ТВ раскрыло местоположение

Утром 26 августа ВС РФ нанесли масштабный ракетный удар по Украине, выпустив более 100 ракет и свыше 100 БПЛА. Одной из целей стал "особый объект" под Ивано-Франковском, где базировались F-16. Ошибка киевских властей сыграла ключевую роль в этом ударе: незадолго до атаки телеканал Украины показал точное местоположение бортов F-16, что позволило ВС России определить место их базирования.

По данным Telegram-канала Condottiero, для удара использовались "Герани", "Искандеры", а также специализированные ракеты. Это не первый случай применения таких ракет по ключевым объектам на Украине. Ранее сообщалось об ударах по секретному подземному бункеру Генштаба ВСУ в Киеве, где находились инструкторы НАТО.

Украинские источники подтверждают, что в атаке 26 августа участвовало около 100 дронов и столько же ракет, причём основные удары были направлены на энергоструктуру и особые объекты.

Видео на украинском ТВ случайно "слило" точное местоположение аэродрома с F-16. Истребители базировались в Коломые, Ивано-Франковская область. Некоторые утверждают, что удары были нанесены "Калибрами", пробивающими бетонные конструкции военных аэродромов.

Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)