Ракетный удар ВС РФ по объекту с F-16: украинское ТВ раскрыло местоположение

Утром 26 августа ВС РФ нанесли масштабный ракетный удар по Украине, выпустив более 100 ракет и свыше 100 БПЛА. Одной из целей стал "особый объект" под Ивано-Франковском, где базировались F-16. Ошибка киевских властей сыграла ключевую роль в этом ударе: незадолго до атаки телеканал Украины показал точное местоположение бортов F-16, что позволило ВС России определить место их базирования.
По данным Telegram-канала Condottiero, для удара использовались "Герани", "Искандеры", а также специализированные ракеты. Это не первый случай применения таких ракет по ключевым объектам на Украине. Ранее сообщалось об ударах по секретному подземному бункеру Генштаба ВСУ в Киеве, где находились инструкторы НАТО.
Украинские источники подтверждают, что в атаке 26 августа участвовало около 100 дронов и столько же ракет, причём основные удары были направлены на энергоструктуру и особые объекты.
Видео на украинском ТВ случайно "слило" точное местоположение аэродрома с F-16. Истребители базировались в Коломые, Ивано-Франковская область. Некоторые утверждают, что удары были нанесены "Калибрами", пробивающими бетонные конструкции военных аэродромов.
Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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