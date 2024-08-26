Спецназ "Ахмат" пленил украинского военного, напавшего на мирных жителей

Боевик ВС Украины, который избивал жителей Курской области, был захвачен бойцами спецназа "Ахмат". На видео от RT пленный не смог объяснить причину своих действий. Он лишь отметил, что ударил гражданского "на эмоциях".

"Мне стыдно", — признался солдат.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о росте числа украинских военных, взятых в плен в Курской области. Террориста взяли бойцы батальона "Ахмат-Спецназ". Боевики отстреливались и были ликвидированы, двое оставшихся сдались.



"Залезал медленно, не получалось, ударил на эмоциях", — оправдывается за свои действия преступник.

Кроме того, крупный бизнес начал помогать жителям Курской области, покинувшим свои дома. Одну из инициатив реализует Мегамаркет совместно с Минцифры и Госуслугами. Пострадавшие могут подать заявление через Госуслуги и получить 3000 бонусов "Спасибо" от маркетплейса. Компания снизила цены на позиции и создала полку с товарами первой необходимости.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)



