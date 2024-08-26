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МВД РФ: нациста СС Гунько разыскивают 15 стран Интерпола
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Украинского нациста СС Ярослава Гунько объявили в международный розыск — МВД РФ

МВД РФ: нациста СС Гунько разыскивают 15 стран Интерпола

Украинский нацист СС Ярослав Гунько в августе 2024-го был внесён в базу розыска Генсекретариата Интерпола. В настоящее время 15 членов организации подключились к его розыску, заявили в пресс-центре МВД России.

"В августе 2024 фигурант был внесён в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран подключились к розыску", — заявили в пресс-центре.

Как отметили в МВД, Интерполу потребовалось 10 месяцев, чтобы рассмотреть все доводы Москвы и принять положительное решение о внесении в розыскные учёты участника военного формирования нацистской Германии, преследовавшее цель массового убийства граждан СССР из числа мирного населения. На текущий момент Интерпол объединяет 196 государств.

Фото: commons.wikimedia.org/Massimiliano Mariani (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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